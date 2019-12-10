ВАКС наклав арешт на нерухомість чиновниці Офісу президента

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) арештував нерухомість директора департаменту Офісу президента Світлани Кондзелі. Про це РБК-Україна повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

За її словами, суд наклав арешт на нерухомість підозрюваної. У той же час Постолюк не уточнила, яка саме нерухомість заарештована.

Нагадаємо, в листопаді співробітники Національного антикорупційного бюро України затримали Кондзелю на хабарі. Сума хабара становила 150 тис. доларів

Пізніше антикорупційні органи оголосили їй про підозру у тому, що вона разом з екс-заступником міністра культури Вікторією Лісничою вимагали хабар у 300 тисяч доларів за так звану "допомогу" в отриманні керівної посади в "Нафтогазі". Кондзеля на час слідства перебуває під цілодобовим домашнім арештом, а Ліснича вийшла з СІЗО після внесення застави в півмільйона гривень.

Вищий антикорупційний суд України раніше обрав Кондзелі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк у два місяці.