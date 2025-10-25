ВАКС конфисковал более 400 млн гривен у бывшего министра МВД времен Януковича

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о наложении санкций на бывшего министра внутренних дел времен Виктора Януковича Виталия Захарченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного бюро расследований.
Как сообщили в ГБР, решением суда в доход государства взыскано шесть объектов недвижимости, среди которых:
Общая стоимость конфискованного имущества превышает 400 млн гривен.
Санкции применены в соответствии с пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" - как мера, направленная на недопущение использования активов лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.
Виталий Захарченко является фигурантом нескольких уголовных производств, которые расследует Государственное бюро расследований. Часть из них уже передана в суд.
Бывшему министру инкриминируют государственную измену, создание преступной организации, организацию тяжких преступлений против участников Революции Достоинства, а также легализацию доходов, полученных преступным путем.
После Революции достоинства он бежал в Россию, где распространял российскую пропаганду и оправдывал агрессию против Украины.
Бывший чиновник публично поддерживал оккупацию украинских территорий, за что в 2021 году против него ввели санкции (действуют до 2034 года).
По данным Государственного бюро расследований, в 2022 году Захарченко пытался склонить украинских чиновников к сотрудничеству с врагом, обещая высокие должности в оккупационных органах власти.
В рамках этих расследований следователи ГБР арестовали имущество экс-чиновника на более 1,4 млрд гривен. Работа по взысканию остальных активов продолжается.
По данным следствия, Захарченко находится в международном розыске и скрывается на территории России.
Как мы писали ранее, министерство юстиции подало иск в суд против Виталия Захарченко.
Напомним, в прошлом году ГБР сообщило о подозрении экс-главе МВД Виталию Захарченко. Ему инкриминируют госизмену в 2022 году и другие преступления.
Как уже сообщалось, ранее Захарченко сообщалось о подозрении по делам "Майдана"