ВАКС разрешил национализировать завод, который принадлежал члену "Единой России"

Отмечается, что компания "Невская Косметика" является российским производителем косметической продукции, в частности, таких брендов как "Ушастый нянь", "Мистер чистер", "Sarma". Владельцем завода с 2006-го является олигарх и член партии "Единая Россия" Владимир Плесовских.

Как пишет "Центр противодействия коррупции", после начала полномасштабного вторжения завод был арестован и отдан в управление украинским бизнесменам из группы Afina. Последние же считают, что национализация может остановить производство на полгода.

"Большинство конфискованных активов, принадлежавших россиянам или ее пособникам, затем должны продать на открытых аукционах. Ранее по такой процедуре приватизировали бориспольский завод "ПентаПак", который принадлежал российско-греческому олигарху Ивану Саввиди", - объясняет Telegram-канал.