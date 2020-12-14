ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ВАКС заарештував керівника порту "Чорноморськ"

Автор: Анастасия Рокитна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяв під варту в.о. директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Ігоря Шевченка. Його підозрюють у вимаганні та отриманні хабара.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Суд арештував керівника порту з можливістю внесення застави у розмірі 2,1 млн гривень. Строк запобіжного заходу - 60 днів з моменту його затримання.

"У суботу, 12 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до в.о. директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн 102 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру керівнику Морського порту "Чорноморськ" і його спільнику.

Днем раніше керівника порту "Чорноморськ" затримали на нібито отриманні хабаря в розмірі 250 тисяч доларів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України взятка