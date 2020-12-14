ВАКС заарештував керівника порту "Чорноморськ"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяв під варту в.о. директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Ігоря Шевченка. Його підозрюють у вимаганні та отриманні хабара.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Суд арештував керівника порту з можливістю внесення застави у розмірі 2,1 млн гривень. Строк запобіжного заходу - 60 днів з моменту його затримання.

"У суботу, 12 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до в.о. директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн 102 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру керівнику Морського порту "Чорноморськ" і його спільнику.

Днем раніше керівника порту "Чорноморськ" затримали на нібито отриманні хабаря в розмірі 250 тисяч доларів.