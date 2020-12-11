Керівнику порту "Чорноморськ" загрожує до 12 років за хабар

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру керівнику Морського порту "Чорноморськ" і його спільнику. Їх підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 250 тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, керівник підприємства та його посередник запропонували представнику підприємства-боржника надати хабар у розмірі 250 тисяч доларів за прийняття кредитором в особі порту "Чорноморськ" плану його санації.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Санкціями ч. 4 ст. 368 КК України затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.

При цьому, в Офісі генпрокурора зазначили, що зараз один із господарських судів розглядає справу про банкрутство підприємства.

"Схвалення плану санації, за умови затвердження його судом, дало б можливість інвестору відновити господарську діяльність товариства на території порту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 грудня керівника порту "Чорноморськ" затримали на нібито отриманні хабаря в розмірі 250 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося, що президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзало викрили на хабарі.