ВАКС заарештував усе майно Альперіна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував майно бізнесмена Вадима Альперіна, який підозрюється в причетності до масштабної контрабанди. Про це РБК-Україна повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

За її словами, Антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурорів.

"Арештовано все його майно", - зазначила Постолюк.

Нагадаємо, раніше в кінці листопада суд обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді арешту і призначив заставу в розмірі 70 млн гривень. Його затримали після спецоперації на митниці, в результаті якої були затримані більше десятка осіб, в тому числі заступник голови Київської митниці. Дії Альперіна кваліфікують як створення злочинної організації та ухилення від сплати податків.

На початку грудня підозрюваний вийшов на волю з СІЗО.

Альперіна вважають причетним до ряду компаній, які за заниженими митними платежами ввозили товари до України. У листопаді 2017 року співробітники НАБУ вже затримували Альперіна за підозрою в спробі дати хабар детективу в розмірі 800 тис. доларів. Ця справа розглядається в закритому режимі.