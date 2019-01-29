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Вакарчук заявив, що не планує підтримувати когось із кандидатів у президенти

Новини » Політика    29.01.2019 - 00:09
Вакарчук заявив, що не планує підтримувати когось із кандидатів у президенти
Фото: Святослав Вакарчук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вакарчук виключив можливість підтримки будь-кого з кандидатів через обіцянки або вигоди

Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук повідомив, що не планує підтримувати жодного з кандидатів у президенти на виборах у березні.  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ZIK.

Він зазначив, що не підтримуватиме кандидатів через обіцянки чи вигоди.

"Я виключаю сам факт того, що через якісь політичні насолоди, дивіденди, вигоди, я міг би почати розмову про підтримку кого-небудь", - сказав Вакарчук.

Він зазначив, що кожен із виборців має прийняти рішення усвідомлено.

"Зараз дуже важливо озброїти виборця можливістю зробити усвідомлений вибір, а потім захистити його. Захистити політично. Не тільки нові люди в політиці будуть визначати долю країни, але і можливість людей контролювати політиків", - додав Вакарчук

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук може підтримати Петра Порошенка на вибори президента у березні цього року.

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