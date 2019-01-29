Вакарчук заявив, що не планує підтримувати когось із кандидатів у президенти

Вакарчук виключив можливість підтримки будь-кого з кандидатів через обіцянки або вигоди
Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук повідомив, що не планує підтримувати жодного з кандидатів у президенти на виборах у березні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ZIK.
Він зазначив, що не підтримуватиме кандидатів через обіцянки чи вигоди.
"Я виключаю сам факт того, що через якісь політичні насолоди, дивіденди, вигоди, я міг би почати розмову про підтримку кого-небудь", - сказав Вакарчук.
Він зазначив, що кожен із виборців має прийняти рішення усвідомлено.
"Зараз дуже важливо озброїти виборця можливістю зробити усвідомлений вибір, а потім захистити його. Захистити політично. Не тільки нові люди в політиці будуть визначати долю країни, але і можливість людей контролювати політиків", - додав Вакарчук
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук може підтримати Петра Порошенка на вибори президента у березні цього року.