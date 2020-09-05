ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вакарчук відреагував на російські санкції проти нього

Автор: РБК-Україна

Екс-голова партії "Голос" і народний депутат Святослав Вакарчук відреагував на російські санкції проти нього. Росія 4 вересня розширила персональні санкції проти України.

Популярні новини

Свою реакцію він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Кремль запровадив санкції проти мене та партії "Голос", яку я створив. Що можна сказати з цього приводу? - Слава Україні!", - написав Вакарчук.

Нагадаємо, уряд Російської Федерації розширив персональні санкції проти України, до списку потрапив 41 український політик. Зокрема, під санкції потрапили п'ятий президент Петро Порошенко та колишній нардеп Святослав Вакарчук.

Про те, що Росія планує розширити санкції проти України стало відомо ще наприкінці липня.

Зазначимо, вперше Росія ввела санкції проти України у 2015 році. Росія також ввела аналогічні заходи щодо ряду країн, які підтримали антиросійські санкції у зв'язку з анексією Криму та агресією на Донбасі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Святослав ВакарчукСанкції