Екс-голова партії "Голос" і народний депутат Святослав Вакарчук відреагував на російські санкції проти нього. Росія 4 вересня розширила персональні санкції проти України.

Свою реакцію він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Кремль запровадив санкції проти мене та партії "Голос", яку я створив. Що можна сказати з цього приводу? - Слава Україні!", - написав Вакарчук.

Нагадаємо, уряд Російської Федерації розширив персональні санкції проти України, до списку потрапив 41 український політик. Зокрема, під санкції потрапили п'ятий президент Петро Порошенко та колишній нардеп Святослав Вакарчук.

Про те, що Росія планує розширити санкції проти України стало відомо ще наприкінці липня.

Зазначимо, вперше Росія ввела санкції проти України у 2015 році. Росія також ввела аналогічні заходи щодо ряду країн, які підтримали антиросійські санкції у зв'язку з анексією Криму та агресією на Донбасі.