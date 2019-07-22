Вакарчук: мені ніхто ще не пропонував посаду прем'єра

Лідер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук відмовляється говорити про коаліцію з "Слугою народу" до появи остаточних результатів голосування на виборах в Раду. Про це він заявив на брифінгу, присвяченому порушенням під час виборів, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Вакарчука, обговорення можливих коаліційних об'єднань почнеться після оприлюднення остаточних результатів позачергових парламентських виборів.

"До отримання остаточних результатів виборів ми відмовляємося говорити про будь-яких питаннях щодо коаліції", - додав лідер "Голосу".

Також Вакарчук заявив, що представники президента України Володимира Зеленського не зв'язувалися з ним з приводу посади прем'єр-міністра після закриття виборчих дільниць.

"Мені ніхто нічого не пропонував", - уточнив він.

Крім того, Вакарчук попросив президента втрутитися в ситуацію на 118 окрузі на Львівщині, де Богдан Дубневич, всупереч результатам екзит-полу, за даними Центрвиборчкому, випереджає кандидата від "Голосу" Галину Васильченко.

Нагадаємо, раніше кандидат в народні депутати від партії "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що партія Вакарчука планує в новому парламенті вести переговори щодо об'єднання з політичними партіями "Батьківщина" та "Європейська солідарність". Юрчишин наголосив, що "Голос" ніколи не увійде в коаліцію з представниками проросійських сил.