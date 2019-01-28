Вакарчук не буде балотуватися в президенти

Вакарчук зазначив, що його не цікавить президентський пост

Святослав Вакарчук (лидер музыкальной группы "Океан Ельзи") не будет баллотироваться в президенты на выборах 31 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Вакарчука.

Он подчеркнул, что ранее неоднократно заявлял об отсутствии президентских амбиций.

"Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "і", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года", - отметил Вакарчук.

Он также добавил, что в нынешнем статусе может сделать больше для Украины, "чем надев галстук". По словам Вакарчука, его команда будет работать над победой проевропейских сил.

"Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего", - отметил он.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что в Администрации президента ведут переговоры с Вакарчуком, чтобы он выступил с поддержкой Петра Порошенко. Также источники отметили, что Вакарчук выдвинул ряд условий, из-за чего, по мнению одного из собеседников, вероятность того, что он все же поддержит Порошенко, пока невелика.

Отметим, 22 января Вакарчук, отвечая на вопрос о планах на будущие выборы президента Украины, сказал, что он "в игре".