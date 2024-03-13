Вакансии с высокими зарплатами в Украине. Где платят больше всего и за что

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Зарплаты в Украине растут

Уровень оплаты труда в Украине постепенно растет несмотря на войну. Работодатели предлагали на 3% большие зарплаты в феврале 2024 года, как сравнить с началом года.

На портале Work.ua отмечают, что за прошлый месяц средняя зарплата выросла на 500 гривен и достигла 20 тыс. грн по стране. Лидером остается Киевская область, где работодатели в среднем готовы платить 22 тыс. грн.

По категориям самой высокой является заработная плата у специалистов Сил обороны Украины. Разведчикам, гранатометчикам, пилотам дронов, снайперам, стрелкам предлагают более 70 тыс. грн.

Среди гражданских профессий высокий уровень дохода традиционно имеют "айтишники" и работники на руководящих должностях в разных сферах, но есть еще несколько категорий, которые зарабатывают выше среднего.

В каких сферах зарплаты самые высокие

Как отмечается в исследовании Work.ua, самые большие зарплаты в феврале имели: медиабайер (50 тыс. грн), водитель-международник (45 тыс. грн), по 40 тыс. грн - в вакансиях керамист, рихтовщик, стоматолог, тонировщик.

В опубликованном Государственной службой занятости (ГСЗ) перечне средних зарплат на 1 марта 2024 г., кроме руководящих должностей и представителей IT-отрасли, наивысший уровень дохода предлагают:

врачу-хирургу пластическому (40 тыс. грн) ;

; монтажнику-сборщику алюминиевых конструкций (36 тыс. грн);

инкассатору-водителю (28,5 тыс. грн) ;

; электромеханику по подъемным установкам (28,17 тыс. грн) ;

; покрасчику на текстильное производство (27 тыс. грн) ;

; технологу на издательско-полиграфическое производство (25 тыс. грн).

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Медиабайер

Средняя зарплата по вакансии медиабайера составляет 50 тыс. грн, но на сайтах поиска работы можно найти объявления, где указывают уровень оплаты значительно выше – более 150 тыс. грн.

Медиабайер – специалист в области цифрового маркетинга, занимающийся рекламными кампаниями на онлайн-платформах. Фактически он покупает рекламное пространство для размещения объявлений компании-заказчика, учитывая ее целевую аудиторию.

Скриншот work.ua

Уровень зарплаты медиабайера зависит от опыта и навыков. Также работодатели предлагают бонусную систему в зависимости от прибыли.

Кандидат должен иметь высокие аналитические навыки, владеть английским языком, разбираться в платформах (Google, Facebook и т.д.), на которых будет работать и их инструментах, а также быть готовым к постоянному обучению.

Специалист по продаже недвижимости

Менеджеры по продаже или аренде недвижимости могут зарабатывать в среднем 40 тыс. грн. В вакансиях обычно указывают зарплату, учитывающую процент прибыли от заключенных сделок.

Риелторам или специалистам по недвижимости нужно работать с базой объектов, подбирать объекты для покупателей/арендаторов, организовывать просмотры и переговоры, консультировать покупателей.

Агентства недвижимости готовы брать кандидатов без опыта и проводить специализированное обучение.

Скриншот robota.ua

Автомаляр и рихтовщик

Специалисты по обслуживанию и ремонту автомобилей могут зарабатывать от 25 до 50 тыс. грн. Средняя зарплата рихтовщика, по данным Work.ua, составляет 40 тыс. грн.

В обязанности рихтовщика будет входить выполнение ремонтных работ, рихтовка и восстановление металлических деталей кузова автомобилей, восстановление геометрии кузова, регулировка зазоров, замена лобового стекла, арматурные работы.

Для автомаляров обязательны навыки проведения подготовки к покраске и непосредственно локальная или полная покраска транспортных средств, шлифовка специнструментом.

Скриншот work.ua

Водитель

Средняя зарплата водителей, занимающихся перевозками по Украине и за границу, составляет 45 тыс. грн.

В большинстве объявлений указывается среди обязанностей прием, перевозка и передача грузов с проверкой документации, проведение регулярного технического осмотра транспортного средства для обеспечения его бесперебойной работы. Требования: наличие водительского удостоверения категории СЕ, биометрического загранпаспорта, опыт работы от 1 года.

Также ищут водителей на международные автобусные рейсы с удостоверением D категории, дальнобойщиков на зерновозы для перевозок по территории Украины.

По ряду вакансий указывается, что готовы брать на работу пенсионеров, лиц с инвалидностью.

Скриншот work.ua

Горняк

Согласно данным об уровне зарплат в вакансиях ГСЗ, проходчику на шахте предлагают среднюю зарплату на уровне 30,8 тыс. грн.

Также высокий уровень оплаты указан по ряду других вакансий в горнодобывающей отрасли: взрывник – 26,15 тыс. грн, горняк очистного забоя – 25,32 тыс. грн.

На порталах поиска работы есть вакансии проходчика на шахте "Белозерская" с зарплатой 50-60 тыс. грн.

В обязанности будет входить выполнение комплекса работ по прохождению горизонтальных, наклонных и вертикальных горных выработок, бурение шпуров, разбор взорванной породы, погрузка горной массы на транспортные средства, ремонт крепления выработок.

Скриншот work.ua

На добывающем предприятии "Павлоградуголь" проходчик может зарабатывать 30-40 тыс. грн.

Работодатель обеспечивает медицинскую страховку, способствует с жильем, предоставляет частичную компенсацию коммунальных услуг отопления или обеспечивает углем, доставляет до рабочего места, обеспечивает спецодеждой и спецобувью.