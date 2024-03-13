Вакансии с высокими зарплатами в Украине. Где платят больше всего и за что

Рейтинг вакансий с наибольшими зарплатами в Украине возглавляют не только программисты и руководители. Высокооплачиваемую работу предлагают медиабайерам, менеджерам по продаже недвижимости, квалифицированным горнякам, специалистам по обслуживанию автомобилей и водителям.
Список вакансий с высокими зарплатами для представителей разных профессий – на РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались: исследование портала Work.ua, вакансии на robota.ua, аналитическая информация Государственной службы занятости.
Содержание:
Уровень оплаты труда в Украине постепенно растет несмотря на войну. Работодатели предлагали на 3% большие зарплаты в феврале 2024 года, как сравнить с началом года.
На портале Work.ua отмечают, что за прошлый месяц средняя зарплата выросла на 500 гривен и достигла 20 тыс. грн по стране. Лидером остается Киевская область, где работодатели в среднем готовы платить 22 тыс. грн.
По категориям самой высокой является заработная плата у специалистов Сил обороны Украины. Разведчикам, гранатометчикам, пилотам дронов, снайперам, стрелкам предлагают более 70 тыс. грн.
Среди гражданских профессий высокий уровень дохода традиционно имеют "айтишники" и работники на руководящих должностях в разных сферах, но есть еще несколько категорий, которые зарабатывают выше среднего.
Как отмечается в исследовании Work.ua, самые большие зарплаты в феврале имели: медиабайер (50 тыс. грн), водитель-международник (45 тыс. грн), по 40 тыс. грн - в вакансиях керамист, рихтовщик, стоматолог, тонировщик.
В опубликованном Государственной службой занятости (ГСЗ) перечне средних зарплат на 1 марта 2024 г., кроме руководящих должностей и представителей IT-отрасли, наивысший уровень дохода предлагают:
Медиабайер
Средняя зарплата по вакансии медиабайера составляет 50 тыс. грн, но на сайтах поиска работы можно найти объявления, где указывают уровень оплаты значительно выше – более 150 тыс. грн.
Медиабайер – специалист в области цифрового маркетинга, занимающийся рекламными кампаниями на онлайн-платформах. Фактически он покупает рекламное пространство для размещения объявлений компании-заказчика, учитывая ее целевую аудиторию.
Уровень зарплаты медиабайера зависит от опыта и навыков. Также работодатели предлагают бонусную систему в зависимости от прибыли.
Кандидат должен иметь высокие аналитические навыки, владеть английским языком, разбираться в платформах (Google, Facebook и т.д.), на которых будет работать и их инструментах, а также быть готовым к постоянному обучению.
Специалист по продаже недвижимости
Менеджеры по продаже или аренде недвижимости могут зарабатывать в среднем 40 тыс. грн. В вакансиях обычно указывают зарплату, учитывающую процент прибыли от заключенных сделок.
Риелторам или специалистам по недвижимости нужно работать с базой объектов, подбирать объекты для покупателей/арендаторов, организовывать просмотры и переговоры, консультировать покупателей.
Агентства недвижимости готовы брать кандидатов без опыта и проводить специализированное обучение.
Автомаляр и рихтовщик
Специалисты по обслуживанию и ремонту автомобилей могут зарабатывать от 25 до 50 тыс. грн. Средняя зарплата рихтовщика, по данным Work.ua, составляет 40 тыс. грн.
В обязанности рихтовщика будет входить выполнение ремонтных работ, рихтовка и восстановление металлических деталей кузова автомобилей, восстановление геометрии кузова, регулировка зазоров, замена лобового стекла, арматурные работы.
Для автомаляров обязательны навыки проведения подготовки к покраске и непосредственно локальная или полная покраска транспортных средств, шлифовка специнструментом.
Скриншот work.ua
Водитель
Средняя зарплата водителей, занимающихся перевозками по Украине и за границу, составляет 45 тыс. грн.
В большинстве объявлений указывается среди обязанностей прием, перевозка и передача грузов с проверкой документации, проведение регулярного технического осмотра транспортного средства для обеспечения его бесперебойной работы. Требования: наличие водительского удостоверения категории СЕ, биометрического загранпаспорта, опыт работы от 1 года.
Также ищут водителей на международные автобусные рейсы с удостоверением D категории, дальнобойщиков на зерновозы для перевозок по территории Украины.
По ряду вакансий указывается, что готовы брать на работу пенсионеров, лиц с инвалидностью.
Скриншот work.ua
Горняк
Согласно данным об уровне зарплат в вакансиях ГСЗ, проходчику на шахте предлагают среднюю зарплату на уровне 30,8 тыс. грн.
Также высокий уровень оплаты указан по ряду других вакансий в горнодобывающей отрасли: взрывник – 26,15 тыс. грн, горняк очистного забоя – 25,32 тыс. грн.
На порталах поиска работы есть вакансии проходчика на шахте "Белозерская" с зарплатой 50-60 тыс. грн.
В обязанности будет входить выполнение комплекса работ по прохождению горизонтальных, наклонных и вертикальных горных выработок, бурение шпуров, разбор взорванной породы, погрузка горной массы на транспортные средства, ремонт крепления выработок.
На добывающем предприятии "Павлоградуголь" проходчик может зарабатывать 30-40 тыс. грн.
Работодатель обеспечивает медицинскую страховку, способствует с жильем, предоставляет частичную компенсацию коммунальных услуг отопления или обеспечивает углем, доставляет до рабочего места, обеспечивает спецодеждой и спецобувью.
Напомним, с начала 2024 года количество новых вакансий в Украине росло и даже превысило уровень 2021 года. В то же время количество резюме существенно меньше показателей 2022-2023 годов.
Подробнее о том, какие вакансии предлагает украинский рынок труда "новичкам" без опыта, читайте в отдельном материале РБК-Украина.