Работа без опыта. Что рынок труда предлагает "новичкам"

На украинском рынке труда достаточно вариантов работы для соискателей без опыта. По таким вакансиям обычно не предлагают высокие зарплаты, но это хорошая возможность попробовать себя в новой сфере и приобрести опыт для будущего карьерного роста.

При подготовке использовались: данные исследований портала Work.ua, размещенные вакансии на robota.ua и Work.ua, публикации Государственного центра занятости.

Подборка актуальных вакансий без опыта в разных сферах – в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Опыт – не обязательное условие для трудоустройства

Наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях, особенно в нынешней ситуации на рынке труда. Через два года полномасштабной войны в Украине возник дефицит кадров.

Не хватает как квалифицированных специалистов, так и работников сферы обслуживания, торговли, продаж. Работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение.

На популярных сайтах поиска работы вакансии без опыта составляют достаточно большую долю. К примеру, на Work.ua – это более трети из всех размещенных объявлений (34,5 тыс. из 95,6 тыс. общего количества вакансий на 5 марта). На портале robota.ua насчитывается 9,7 тыс. предложений для кандидатов без опыта.

По данным Государственной службы занятости, доля вакансий для неквалифицированных работников составляет 11% среди всех представленных (подсобный рабочий, грузчик, дворник, уборщик, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож).

Топ-5 сфер для поиска работы

Лидируют по количеству вакансий на Work.ua без опыта следующие отрасли:

сфера обслуживания

розничная торговля

рабочие специальности, производство

логистика, склад, ВЭД

продажи, закупки

На портале robota.ua больше всего предложений без опыта размещено в сферах: торговля, продажи и клиент-менеджмент, рабочие специальности.

Работа в сфере обслуживания

Лидером по количеству предложений работы без опыта является сфера обслуживания. Среди размещенных вакансий в этой области – администраторы, курьеры службы доставки, операторы АЗК и т.д. По данным Work.ua, средняя зарплата по вакансиям составляет 17,5 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Вакансии в торговле

Сети украинских супермаркетов предлагают работу продавцов-консультантов, кассиров торгового зала, комплектовщиков товара. Также вакансии продавцов размещают магазины быттехники, электроники, бытовых товаров.

Опыт работы – необязателен, есть обучающие программы от компаний и возможность карьерного роста. Средняя зарплата по Украине в розничной торговле – 16 тыс. грн.

Скриншот robota.ua

Рабочие специальности

На Work.ua размещено около 6 тысяч вакансий в сфере рабочих специальностей, где от кандидатов не требуют наличия опыта. Это грузчики, операторы производственных линий, дорожные рабочие, слесари, упаковщики, комплектующие. Средняя зарплата составляет 20 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Логистика, склад

В этой отрасли большое количество предложений работы для экспедиторов, кладовщиков, складских рабочих, грузчиков-комплектовщиков. В обязанности работников входит разгрузка, проверка целостности продукта, транспортировка. Есть предложения работы в ночную смену. Средняя зарплата – 18,5 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Вакансии в продажах

Кандидатов без опыта работы рассматривают на вакансии менеджеров по продаже недвижимости, товаров и услуг, специалистов по закупкам. В данной сфере есть предложения удаленной работы. Среди основных требований к кандидатам – коммуникабельность и готовность учиться. Зарплаты по таким вакансиям предлагают на уровне 25 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Начать карьерный путь. Вакансии стажеров

Предложения работы стажером подойдут для кандидатов, которые хотят попробовать себя в новой сфере деятельности или заканчивают учебные заведения.

К примеру, на порталах поиска работы немало вакансий помощников юристов. Работодатели рассматривают кандидатов среди студентов юридических вузов без опыта работы. В обязанности может входить участие в судебных заседаниях, составление юридических документов, исполнение поручений юристов, адвокатов компании.

Также есть вакансии стажеров в банках по работе с клиентами, помощников в отделы маркетинга компаний.

Скриншот robota.ua

В большинстве предложений стажировка оплачивается, длится от 2-х месяцев до года, а после ее успешного завершения возможно трудоустройство.