Вагон-реанимация и автономное питание: "Укрзализныця" сформировала медицинский поезд (фото)
"Укрзализныця" создала еще один медицинский поезд для транспортировки и спасения украинских защитников и защитниц. Новый состав включает 8 модернизированных вагонов, специально приспособленных для эвакуации раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Поезд оснащен вагоном-реанимацией, генераторами для автономного питания, кислородными концентраторами, аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), оборудованием для переливания крови, кардиомониторами и другой медицинской техникой. Это позволяет безопасно транспортировать раненых любой степени тяжести и оказывать экстренную помощь прямо во время движения.
С начала полномасштабного вторжения "Укрзализныця" переоборудовала уже 78 вагонов для медицинской эвакуации, среди которых реанимационные, стационарные и другие типы.
"Укрзализныця" выражает благодарность врачам Командования Медицинских сил ВСУ, которые спасают жизни на борту, партнерам из БФ "КОЛО" за оснащение вагонов, а также всем железнодорожникам, причастным к этому важному делу.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине запустили в серийное производство робота Ratel Н, предназначенного для эвакуации раненых бойцов из зоны боевых действий. Робот, разработанный участниками оборонного кластера Brave1, способен транспортировать до 400 килограммов, что позволяет эвакуировать сразу нескольких человек. Благодаря тихой работе и оснащению ночными камерами, Ratel Н эффективно работает даже в сложных условиях и остается незаметным для врага.
Также мы рассказывали о боевых медиках, которые на фронте работают в чрезвычайно сложных условиях. Многие из них не имеют формального медицинского образования, но это не мешает им ежедневно, под обстрелами и с оружием в руках, эвакуировать и стабилизировать раненых украинских военных.
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