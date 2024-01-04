"Вагнеровца", который воевал в Украине, в Кыргызстане приговорили к пяти годам тюрьмы
Нарынский областной суд (Кыргызстан) приговорил к пяти годам лишения свободы Бекназара Боругул уулу - за участие в войне в Украине в составе ЧВК "Вагнера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азаттык".
В августе 2023 года стало известно о задержании 27-летнего жителя Нарынской области, который воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнера". В ее ряды он вступил, когда отбывал наказание в одной из российских тюрем.
Мужчину задержали через три недели после возвращения в Кыргызстан.
В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызской Республики заявили, что расследование ведется по факту участия гражданина Кыргызстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства.
В Кыргызстане и Узбекистане выносят приговоры участникам войны против Украины
В мае прошлого года сообщалось, что Первомайский районный суд Бишкека приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Кыргызстана за участие в войне против Украины в составе террористической группировки "ЛНР".
Также в Ташкентской области к пяти годам лишения свободы приговорили 38-летнего узбекистанца. Он воевал в рядах боевиков "ДНР" против Украины.
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