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"Вагнеровцев" перебросили на запорожское направление: в Мелитополе зафиксировали 40 автобусов

Фото: "Вагнер" перекинули на запорожское направление (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большая колонна автобусов в сопровождении внедорожников с отметкой ЧВК "Вагнер" замечена в оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова в Telegram.

"Вчера через Мелитополь на Запорожское направление "торжественно" отправилось свежее пушечное мясо", - написал он.

По его данным в городе зафиксировали 43 белых автобуса. Колонну сопровождали внедорожники с отметкой ЧИК "Вагнер".

Напомним, по данным британской разведки, потери и российской армии и "частных военных компаний" за год войны против Украины достигают 200 тысяч. Силы ЧВК "Вагнера" задействовали большое количество заключенных-новобранцев, уровень потерь среди которых составляет 50%.

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Война России против УкраиныВагнеровцы