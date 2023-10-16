Не "вагнеровцы". В ГУР рассказали, кому на самом деле было сложно противостоять в Бахмуте

"Там мы встретились со специальным боевым подразделением ГРУ РФ. Они прибыли в Бахмут в первой половине января. Огневой контакт у нас был на расстоянии 5-10 метров. Грубо говоря, они от нас сидели через забор. Это был ближайший контакт с врагом в моем опыте. Наша арта нас всячески поддерживала, но у противника было количественное преимущество, мины просто сыпались градом одна за другой", - вспоминает Александр.

Именно этих бойцов "Лютый" называет едва ли не самой сильной группировкой в российской армии. Подразделение "грушников" в Бахмуте насчитывало несколько сотен человек. Они резко выделялись на фоне других "мобиков".

"Главным образом, это именно они и продавливали наши позиции в Бахмуте. У них, как и у нас, не было никаких опознавательных знаков или документов при себе. Но они контрастировали на фоне других. В случае отступления с позиций они сразу пытались забирать и своих раненых", и "200-х". Там же были и "вагнеровцы". Но ты знал, что от них ожидать. Но вот когда подключились ГРУ, то было сложно, поскольку они показали еще большую результативность, чем профессиональные "Вагнера", - пояснил собеседник.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские бойцы наступают на Мелитопольском направлении и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Также им удалось отразить более 15 атак в районе Марьинки. В частности, по данным на 12 октября ВСУ продвинулись на сотни метров на некоторых направлениях южнее Бахмута.