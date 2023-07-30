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"Вагнеровцы" в Беларуси. В Британии оценили, потеряют ли наемники боевую эффективность

Фото: в Британии оценили, потеряют ли "вагнеровцы" боевую эффективность (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Беларусь прибыло уже несколько тысяч боевиков ЧВК "Вагнера". Однако их будущая боевая эффективность пока под вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка отмечает, что "вагнеровцы" базируются в палаточном лагере вблизи села Цель. Спутниковые снимки зафиксировали около 300 палаток и 200 транспортных средств.

Изображения показывают, что с середины июля 2023 года сотни транспортных средств прибыли на ранее почти пустой лагерь. Большинство автомобилей - это грузовики, микроавтобусы и небольшое количество бронированных машин.

"Остается непонятным, что произошло с тяжелой техникой Вагнера, используемой в Украине; существует реальная вероятность того, что они были вынуждены вернуть их российским военным", - говорится в сообщении.

Разведка подчеркивает, что способность "вагнеровцев" защищать и сохранить свою тяжелую технику, в частности, авиацию, станет ключевым фактором в их будущей боевой эффективности.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, после неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они размещаются в палаточном городке возле военной базы Осиповичи.

Украинские пограничники подчеркивают, что пока ЧВК "Вагнера" в Беларуси не представляет угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Беларусь направили к Сувальскому коридору сотню боевиков "Вагнера". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами, а также отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

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БеларусьВеликобританияЧВК ВагнераВагнеровцы