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"Вагнер" больше не участвует в боях в Украине, - Пентагон

Фото: пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Подразделения частной военной компании "Вагнер" приостановили свою деятельность на территории Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

"На данном этапе мы не видим, чтобы силы "Вагнера" принимали какое-либо значительное участие в поддержке боевых операций в Украине", - заявил он.

Отмечается также, что Минобороны РФ 12 июля заявило, что "вагнеровцы" завершают передачу оружия регулярным вооруженным силам России.

Неудачный бунт Пригожина

В конце июня глава "Вагнера" Евгений Пригожин объявил демарш МО РФ и попытался провести госпереворот в России. Его войска захватили Ростов и двинулись на Москву, однако на полпути остановили свой "марш".

Дело в том, что на контакт с Пригожиным вышел самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и якобы уговорил того прекратить "поход". После этого Кремль заявил, что Пригожин "уйдет в Беларусь".

Позже сообщалось, что в РБ готовятся лагеря для размещения Вагнера, а самолет Пригожина время от времени прилетает в Беларусь.

В итоге сообщалось, что "бунт" Пригожина положительно повлиял на действия ВСУ на фронте, а также вызвал "трение и неразбериху" среди российского руководства.

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