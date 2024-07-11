Вагабов: если не построим архитектуру оборонных закупок сейчас, останемся с дефицитом оружия

Украина должна срочно навести порядок в архитектуре оборонных закупок. Если не сделать это сейчас, ВСУ так и останется с дефицитом оружия, а украинский рынок вооружений будет уничтожен в зародыше.

Об этом заявил экссоветник главы Агентства по оборонным закупкам (АОЗ), эксруководитель Офиса реформ МВД Тамерлан Вагабов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Экономическую правду ".

Чтобы потребности подразделений оперативно закрывались, необходимо построить инфраструктуру и структуру закупок, определиться с полномочиями и ответственностью участников процесса, наладить коммуникацию с производителями. По его мнению, АОЗ оказалось неспособным выполнить эту работу за два года своего существования.

"У нас было достаточно времени и возможностей это сделать, но, к сожалению, эта работа по-прежнему выполнена лишь частично", - написал Вагабов.

Он отметил, что специалисты АОЗ должны иметь контакты на рынке с добродетельными производителями, специалистами, руководителями оборонных ведомств. Это исключает необходимость привлечения посредников и соответственно снижает коррупционные риски и риски срыва контрактов.

Быть способны провести "филигранную дипломатично-бюрократическую работу", когда нужное вооружение находится в политически сложных для Украины государствах. Им необходимо разбираться в транзитных и экспортных процедурах. Базовое требование к работникам АОЗ – знать материальную часть, владеть иностранными языками производителей и поставщиков.

Сразу после создания АОЗ необходимо было синхронизировать агентство со всеми существующими органами и подразделениями, а также утвердить организационную структуру и упорядочение процедур (закупок, проверки контрагентов и сотрудников на наличие конфликта интересов).

"Без этого есть дисконект в работе с Генштабом и Минобороны, задержки в поставках, коррупционные риски. Без четкой структуры нет порядка и аудита решений, а это создает риски неэффективного использования государственных ресурсов, - заявил эксперт.

Вагабов также отметил необходимость контакта АОЗ с отечественными производителями оружия. Производители должны иметь представление о том, какие виды вооружений и типы БПЛА ожидают Минобороны и ВСУ. Без этих данных предприниматели сталкиваются с кризисом ликвидности финансов.

"Эта информация относится к государственной тайне, но можно найти компромисс. Можно дать частичный доступ прошедшим спецпроверку предпринимателям или дать производителям общие гайдлайны по типам вооружений и БПЛА, которые нужны войску", - добавил он.

По мнению Вагабова, АОЗ также должна наладить качественные коммуникации с бизнесом: создать аналитическое подразделение, которое собирало бы, анализировало и адаптировало гайдлайны и архитектуру всех видов вооружений, БПЛА и боеприпасов в сотрудничестве с Генштабом.

"При условии выполнения всех перечисленных пунктов мы сможем обуздать хаос и системно развивать отечественный рынок вооружений, прозрачно и эффективно использовать бюджетное финансирование, вовремя и в полном объеме снабжать защитников современными средствами поражения", - подчеркнул Вагабов.