Отделения, доставки, услуги. Будут ли работать почты и банки Украины на Новый год

Этот Новый год - третий для украинцев в условиях полномасштабного вторжения РФ. Однако в период действия военного положения официальные и дополнительные выходные по случаю праздников в Украине отменяются .

РБК-Украина рассказывает, будут ли работать "Новая почта", "Укрпочта", "ПриватБанк" и "Ощадбанк" во вторник, 31 декабря 2024 года, и в среду, 1 января 2025 года.

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График работы "Новой почты" и "Укрпочты"

В пресс-службе "Новой почты" сообщили, что отделения и адресная доставка на Новый год будут работать по такому графику:

31 декабря 2024 года - до 17:00 (время может отличаться в зависимости от отделения)

1 января 2025 года - отделения и курьеры не будут работать (загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить, однако заранее загруженные посылки люди получить смогут)

"Остальные дни - компания будет работать по обычному графику", - добавили в НП.

Стоит отметить, что ознакомиться с точным графиком работы конкретного отделения можно на официальном сайте "Новой почты".

Так, например, в Киеве большинство из них работают с 8:00 до 21:00 по будним дням, и с 9:00 до 19:00 - в субботу и воскресенье.

Отделения национального оператора почтовой связи "Укрпочта" в период новогодних праздников, согласно информации пресс-службы, будут работать по следующему графику:

31 декабря 2024 года - по сокращенному графику работы до 17:00

1 января 2025 года - выходной

"Пожалуйста, планируйте свои визиты заранее. Веселых праздников", - отметили в акционерном обществе.

Найти ближайшее отделение "Укрпочты" и ознакомиться с графиком его работы можно на официальном сайте.

Например, в Киеве большинство отделений работают ежедневно. С 8:00 до 21:00 - в будние дни и с 9:00 до 19:00 - в субботу и воскресенье.

Как на Новый год будут работать банки

Национальный банк Украины (НБУ) определил в преддверии зимних праздников:

регламент работы системы электронных платежей (СЭП)

порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2024 года и в начале 2025 года

"В этот период, как и в течение всего 2024 года, СЭП будет работать в круглосуточном режиме 24/7 с датой текущего календарного дня согласно Технологическому регламенту работы системы", - рассказали в Нацбанке.

В то же время НБУ учел обращение Государственной казначейской службы Украины - насчет установления ограничения на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года.

Исходя из этого, в понедельник, 30 декабря 2024 года:

СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7

валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, Нацбанк (при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения), а также другие системы НБУ работают в обычном режиме

платежи в иностранной валюте от Госказначейства через НБУ и АО "Укрэксимбанк" проводятся до 13:00

расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга между Госказначейством и НБУ в национальной валюте проводятся до 16:00

Во вторник, 31 декабря 2024 года, и среду, 1 января 2025 года:

СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7

через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и в адрес Госказначейства

банковская система Украины работает в обычном режиме

валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ работают в обычном режиме

В НБУ отметили также, что для обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы и надлежащего обслуживания клиентов "банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличностью различных номиналов".

Итак, исходя из вышеприведенной информации, и "ПриватБанк", и "Ощадбанк" будут работать в течение новогодних праздников по привычному для клиентов графику.

При этом с точным графиком работы отделений, а также месторасположением банкоматов и терминалов самообслуживания "ПриватБанка" можно ознакомиться на официальном сайте учреждения.

Так, например, в Киеве большинство отделений и касс работают с понедельника по пятницу с 9 часов утра до 18 часов вечера (хотя в некоторых локациях график работы может отличаться).

При этом большинство касс имеют обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00.

График работы, адреса отделений "Ощадбанка" и расположение его банкоматов можно также найти на официальном сайте.

В столице большинство отделений работают по будним дням - с 9 часов утра до 17 часов вечера (в некоторых локациях график работы может отличаться).

При этом кассы "Ощадбанка", согласно информации на сайте, работают без перерыва.