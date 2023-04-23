В оккупированной части Донецкой области большинство больниц обслуживают только захватчиков, - ЦНС

Отмечается, что оккупанты продолжают переводить гражданские медучреждения на обслуживание военных из-за увеличения потерь среди личного состава. В частности, в Донецкой области часть заведений уже переведена на формат лечения военных. В Горловке, Енакиево, Торецке, Торезе, Снежном и других городах гражданским почти невозможно получить медуслуги. Однако во многие больницы россияне продолжают запускать небольшое количество гражданских, чтобы использовать их как живой щит.

К тому же, россияне боятся разворачивать большое количество полевых госпиталей из-за страха, что местные партизаны передадут координаты украинским военным.

"В то же время даже те больницы, которые могут оказывать услуги гражданским - выдвигают требования к местному населению. Так, без российского паспорта медики перестают оказывать помощь. Для того чтобы контролировать процесс паспортизации и предоставления услуг по паспорту, россияне увеличивают количество медиков, которых привозят с территории РФ", - отмечают в ЦНС.

Украинцев призывают не принимать российский паспорт. При необходимости украинцы в оккупации могут оформить заявление и иметь соответствующий документ на руках. При этом постоянно пропускать очередь на выдачу и обновлять заявление на получение и саботировать получение паспорта.

Напомним, в оккупированной Херсонской области россияне ввели обязательный полис, который нельзя получить без паспорта РФ. В противном случае местные не смогут получить врачебную помощь.

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