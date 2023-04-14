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На въезде в Киев обнаружили монаха УПЦ МП с российской трудовой книжкой

Фото: на въезде в Киев обнаружили монаха УПЦ МП с российской трудовой книжкой (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Пограничники на въезде в Киев обнаружили священника УПЦ Московского патриархата, у которого была российская трудовая книжка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Отмечается, что мужчина 1969 рождения является уроженцем РФ, но проживает в Украине и имеет украинское гражданство.

При этом в загранпаспорте монаха есть отметки о пересечении границы России 0 крайние, датированные 2021 годом. Также у мужчины есть трудовая книжка РФ, в которой отмечено, что до 2016 года он работал на одном из заводов в стране-агрессоре.

К тому же, в его мобильном телефоне обнаружили подписки на Telegram-каналы российской пропаганды, квитанции об оплате в банке РФ, множество номеров российских операторов и переписку, в которой священник интересуется правилами въезда на территорию России.

Монах заявил, что сейчас он несет службу в одном из монастырей Киевской области. Он также сообщил, что занимается предпринимательской деятельностью - производит изделия из металла.

Священнослужителя передали компетентным органам для последующей проверки.

Напомним, бывший настоятель одного из храмов УПЦ МП поддержал россиян во время оккупации Харьковской области.

РБК-Украина также сообщало, что во Львове подожгли церковь накануне Пасхи.

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УПЦ МПГосударственная пограничная служба