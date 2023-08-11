Въезд в Украину из России или Беларуси: в ГПСУ дали разъяснение

"Собственно о том и идет речь. Что это можно сделать не только на направлении Сумской области через пункт пропуска Покровка. Это можно сделать и через другие направления", - отметил он.

По словам Демченко, украинцам, которые хотят попасть в Украину таким образом, нужно учитывать фактор безопасности.

"Поскольку они сначала должны пройти проверку по ту сторону границы как на территории РФ, так и Беларуси. И им необходимо иметь хотя бы минимальный пакет документов, чтобы та сторона их пропустила", - добавил спикер.

В чем вопрос

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью одному из изданий рассказала, что украинцы могут попасть в Украину из России и Беларуси только через Сумскую область и Волынь. Она отметила, что речь идет о коридорах Колотиловка-Покровка (граница с Россией) и Доманово-Мокраны (граница с Беларусью).