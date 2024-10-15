Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам

Полномасштабная война России против Украины идет уже практически три года. Кремль, кажется, перешел уже все черты гуманности, морали и здравого смысла, не говоря о том, что цели российской верхушки максимально прозрачны. Украинские города обстреливаются ежедневно, от обстрелов гибнут люди, а военные каждый день отбивают атаки российской армии на фронте.

Несмотря на это, в стране все еще находятся люди, готовые помогать агрессору. Они наводят ракеты на военные и гражданские цели, фотографируют технику и средства ПВО, сообщают о местах сосредоточения живой силы. Предателями, в основном, движут два мотива – либо заработок, либо идеология. Их регулярно ловит СБУ, а суды дают тюремные сроки по статьям "государственная измена" или "незаконная передача данных о ВСУ".

Начиная с 24 февраля 2022 года Служба безопасности открыла более 3,1 тысяч уголовных дел за госизмену и более 580 – за передачу врагу координат военных и корректировку огня. Только по этим двум статьям уже осуждены почти 800 человек.

Один из таких наводчиков сегодня сидит в Запорожском СИЗО. В 2022 году, через полгода после начала войны, он стал сотрудничать с российским агентом и передавать ему необходимую информацию. РБК-Украина при содействии спецслужб удалось поговорить с наводчиком и узнать, зачем он пошел на этот шаг.

***

– Если на твою территорию зашла армия другого государства, что же делать?

– Я скажу так. Я был там в 2014 году, армию я там не видел, я видел добровольцев-россиян. Но также я видел много местных, которые брали в руки оружие.

– А что там делали россияне?

– А это уже другой вопрос.

Мужчина, которого мы в этом тексте будем называть Виталий (из соображений анонимности – ред.), сидит перед нами, закинув ногу на ногу, и периодически шуршит файлом с бумагами и сигаретами внутри. Он – подозреваемый в государственной измене и на интервью его привезли прямо из СИЗО. "Сложный персонаж. Очень хитрый. По крайней мере, он думает, что он очень хитрый", – характеризуют его сотрудники СБУ.

Часом ранее Виталий заходит в комнату, которую подготовили к видеосъемке. Разрешение на интервью и согласие самого подозреваемого мы получили за несколько дней до приезда в Запорожье, поэтому промахов быть не должно. Виталий заходит, кладет файл с бумагами на стол, вальяжно садится и говорит – никакого интервью я давать не намерен.

Еще какое-то время мы пытаемся убедить его на видеосъемку и попутно знакомимся. Потом в комнату заходит один из сотрудников СБУ. "Виталик, а в чем дело? Ты же был согласен. Расскажи людям, чтобы знали, как неповадно, чтобы твоих ошибок не повторяли". Виталий пожимает плечами и цыкает: "Может и стоит, но я не готов. Не хочу я".

Мы остаемся с Виталием в комнате и постепенно у нас складывается диалог. Через час довольно изнурительного разговора мы выходим во двор. На Виталия надевают наручники и увозят обратно в СИЗО, а сотрудник СБУ, который ждал нас возле двери, улыбается. "Я же говорил, он только думает, что хитрый".

Единомышленники

Городской чат жителей Запорожья появился в Telegram через несколько дней после масштабного вторжения. Люди знакомились между собой, делились подробностями того, что происходит и как обезопасить себя. Чат назвали "Единомышленники" и постепенно он стал наполняться пользователями. Кто они и откуда – неизвестно, по крайней мере, об этом говорит нам Виталий.

"Я не хочу, чтобы вы меня снимали, но я могу рассказать свою историю, а вы ее перескажете как запомнили", – говорит нам мужчина, немного расслабившись.

Виталий сразу отказывается от того, в чем его подозревают. По его версии, в городском чате "Единомышленники" он просто общался и ничего никому не говорил. Это первые слова Виталия – "мы просто общались". Даже когда мы спрашиваем, кто такой "Misha Куликов" (имя изменено из соображений анонимности – ред.), на лице у мужчины не дергается ни одна мышца. "Он представился как житель Запорожья или области, вот и все".

"Было все, я даже ему рецепт хлеба делал, он просил, я сделал с видео, поэтапно. Я общался с ним как с обычным человеком, у меня и мыслей не было. Поэтому я ему и говорил вещи, которые не надо было, может…", – в какой-то момент оговаривается Виталий.

Задержанный Виталий (фото: скриншот с видео РБК-Украина)

Вещи, которые "не надо было, может" говорить – это координаты военных частей, скоплений техники и средств противовоздушной обороны. Особенно противовоздушная оборона. Россияне охотятся за ПВО довольно изобретательно. Один из них – Михаил (или Misha) Куликов, участник, а, как позже выяснится, и создатель чата "Единомышленники" и, по совместительству, представитель военной разведки РФ.

Сначала у Виталия выстраивается стройная логика – Украину он любит, ни с кем не общался, никому ничего не передавал, а в его патриотичности не стоит и сомневаться. Он родился в Донецке, оттуда переехал в 2000 году в Киев. Из своих 55 лет 35 проработал в автосервисе. В 2014 году вернулся в Донецк, чтобы "поправить оградки на могилах родственников".

"Для меня уже тогда было ясно, что эта война добром не кончится. Нельзя, если один человек выбирает одну точку зрения, а другой – другую, решать спор войной. Я служил в Азербайджане в 87-89 году, именно тогда, когда там происходили все эти события в Нагорном Карабахе и Сумгаите. Я видел людей на площади Ленина, так называемый майдан. Я видел, чем это закончилось".

Приблизительно с этого момента Виталий начинает "плыть". Его позиция – сначала строго "желто-синяя", постепенно окрашивается уже в совсем другие цвета. Параллельно прорисовывается история с "запорожцем" Куликовым. Из местного жителя он вдруг становится россиянином, а Виталий, который до этого заявлял, что не знал о национальной принадлежности своего собеседника, неожиданно проговаривается.

"Там (в чате "Единомышленники" – ред.) русских много было. Более того, я когда с этим парнем общался, я же у него спрашивал, что же вы творите, что вы делаете, когда был обстрел и прилетело как раз по Кривой бухте и прилетело в многоэтажки на набережной, я просил – а куда вы стреляли вообще. Он, как всегда, – промазали, и тд".

Виталий все время перескакивает с темы на тему – от рецепта хлеба, который он дал российскому разведчику, до "референдума" в Донецке. Позиция у мужчины гибкая и мягкая, он готов подстроиться под настроения собеседника. Если на допросе СБУ мужчина отвечал строго и по факту, то здесь – на поле, где ему дали порассуждать, Виталий рассуждает. И в итоге приходит к тому, что в Украине "в определенной мере" идет гражданская война.

Виталий не может понять, что лучше говорить и какая риторика ему больше подходит. Сначала он называет украинцев "махновцами", потому что "мы – свободолюбивые и непокорные". И Владимир Путин, если бы изначально это понял, не стал бы нападать. Затем говорит, что россияне – это те же украинцы, и если бы к ним на территорию зашла армия другого государства, встали бы "всей страной".

– Ну мы вот в Курск же зашли. И всей страной никто не встал.

– Ну это уже их дела, может они считают, что Курск – это маленькая часть…

В довольно сумбурном диалоге было сложно постоянно возвращаться к его основному предмету – делу, по которому Виталий сегодня сидит в СИЗО. Но к концу разговора мужчина проделывает путь от человека, который делает замечание за то, что с ним заговорили на русском, до мужчины, который называл военных ВСУ "недобитыми". Причем упоминает он об этом сам. А затем происходит признание.

"Сколько хотите наблюдателей от кого хотите пригласите, но вот возьмите и проведите референдумы. Если действительно многие в Донецке "за" – ну, извините. На то время, в 2014 году большинство было за Россию. Давайте по факту – это всегда была Россия. Нам эти территории присоединили в подарок. Но там всегда чувствовалось как в России".

От того Виталия, который зашел в комнату, сел на стул и гордо произнес, что говорить не намерен, практически ничего не осталось. Перед нами сидел человек, говорящий штампами и пропагандистскими лозунгами, вроде "Россия – сверхдержава и нам надо считаться с ее мнением". В какой-то момент стало даже смешно от того, какой банальной, по сути, оказалась логика Виталия. А он, в то же время, продолжал выдавать шаблонные формулировки и "вотэбаутизм" (прием в речи, когда, не желая говорить по теме, человек задает вопрос о постороннем предмете, начиная с формулировки "А как насчет?.." – ред.) И, конечно же, об Америке.

Разрушенный российской ракетой дом в Запорожье (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

– Россия же не имеет права диктовать, что нам делать? А диктует.

– Ну Америка ж не имеет права диктовать Афганистану?

– Мы сейчас о примере Украины с Россией говорим.

– Россия считает себя сверхдержавой, так и есть. Никуда от этого не денешься. Такая политическая картинка мира сложилась после Второй мировой, и пока ничего не поменялось. Я понимаю, что запад всю жизнь мечтал ее раздробить, уменьшить, но пока этого не будет. И с этим надо считаться.

При этом мужчина не забывает все время подчеркивать – даже если он и сказал что-то "Мише" Новикову, то сказал по ошибке, случайно, и не хотел никого подставлять. Украину он продолжает любить, а россиян – ненавидеть. Судя по статье, которую вменяют Виталию, ему грозит 15 лет лишения свободы. Пытаясь подытожить разговор, мы спрашиваем у него, что он об этом думает. Поскольку мужчина фактически признался в том, что сделал, но отрицает свою мотивацию, ответ был довольно предсказуем.

– За все, что делаешь, надо отвечать. Даже за дурню. Просто отвечать можно по-разному.

– А сколько вы бы сами дали себе лет?

– Я бы себе ничего не давал, я на суде сразу сказал – если есть возможность, нацепите мне браслет, дайте мне инструменты и гараж. Я отработаю быстро.

У СБУ

Первое сообщение от Виталия российскому военному, согласно информации, полученной с его телефона, было отправлено 9 октября 2022 года. "Из *** куча катеров уплыла, груженные нет не знаю, темно есть несколько тихоходных, проект "***" их почти не слышно когда они плывут".

Еще одно – 11 октября. В нем говорится о том, что в одном из населенных пунктов ВСУ развернули батарею, а за ним следует карта с отмеченной на ней локацией. Сообщение о "недобитых ВСУ", о чем упомянул сам Виталий, было отправлено 15 октября. В попытках себя оправдать нам мужчина говорил, что имел в виду бойцов полка Азов "со свастиками", которые вызывают в нем чувство ненависти к немецким захватчикам времен Второй мировой войны. На самом деле сообщение выглядело вот так:

"Кстати рано утром был исход всу из ***, девочка продавщица на *** живёт, на работу шла наблюдала, при полном параде рюкзаки за спиной и сумки в руках, думаю это обитатели бывшей базы *** столовавшиеся в *** и почему то не добитые, но теперь они в неизвестном направлении свалили по её описанию не меньше ***".

Было еще несколько сообщений, содержание которых в целом похожее – координаты, наводки и попытки посчитать, сколько у ВСУ техники. Отличается только последнее сообщение – в нем Виталий признается, что ему тревожно: "всё давай, кстати катера в *** вернулись, ну и не особо там их личный состав то пострадал, больше гражданских напугали, не знаю таки кто стрелял, но толку никакого, подумай про чат, тревожно мне".

Тон и, собственно, само содержание сообщений не оставляет пространства для оправданий, либо, как в случае с риторикой самого Виталия, попыток выдать себя за дурака. Мужчина отлично понимал, что он делает и зачем. Это же говорит и один из оперативных сотрудников СБУ, который и "разрабатывал" наводчика.

"Мужчина перемещался по Запорожью, выискивал и высматривал места, где стоят средства ПВО. Он снимал, ему указывали места, возможно, локации этих подразделений, транспортных средств или самих ПВО. И он под разными поводами, легендами был в этих местах и передавал эту информацию в РФ".

Более того, на допросе у СБУ Виталий и сам говорит, зачем и с какой выгодой для себя выполнял задания противника.

– Вам что-то обещали за это?

– За то, что я помогаю? Речь шла только о том, что будет возможность мне выехать за границы Украины.

– А вам плохо в Украине?

– Нет, у меня были личные проблемы.

Личные проблемы – это отсутствие паспорта гражданина Украины. Как выяснилось, у Виталия с 1991 года нет документа, определяющего его как подданного украинского государства. В разговоре с нами он и сам об этом говорил и даже жаловался – мол, пытался получить паспорт, но так и не смог, ему всюду отказывали и намекали на взятку. Как мужчина более 30 лет прожил в стране якобы без документов – остается только догадываться.

"Да аферист он. Мы установили, что он жил по поддельным документам и промышлял мошенничеством. У него даже не столько идеологические соображения, сколько материальные", – говорит собеседник в СБУ.

Задержание Виталия (фото: скриншот с видео РБ-Украина)

Виталия задержали летом. На видео он идет по улице и, услышав крик: "Работает СБУ!" покорно ложится на землю. В те дни, когда наводчик посылал координаты представителю врага, его город, в котором он жил, обстреливали. С 8 на 9 октября российская армия ударила ракетой по многоэтажному дому, в результате чего погибло 17 человек.

Тяжело понять любого человека, который поддерживает агрессора. Еще тяжелее понять жителя государства, который поддерживает агрессора, напавшего на него. Виталий – к сожалению, далеко не единственный пример. Наводчиков, предателей, коллаборантов и гауляйтеров ловят регулярно. Кем-то движет жажда заработать, другими – идеологические мотивы. И какой из этих двух вариантов удивляет больше – ответить сложно.