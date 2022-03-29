"В умовах війни це неможливо": Корнієнко пояснив слова Зеленського про референдум

"В умовах війни (проводити референдум, - Ред.) - ніяк. І у нас є в законодавстві заборона цього. Я б говорив про те, що коли наш президент говорить про референдум, він говорить про те, що рішення, пов'язані зі змінами тих чи інших геополітичних речей для України, участь в тих чи інших військово-політичних блоках - то це має підтвердити український народ. Щоб це була воля не лише політиків, політичних еліт, а й громадян", - розповів Корнієнко.

Нардеп від "Слуги народу" нагадав, що під час війни не можна проводити ані референдуми, ані вибори - це прямо вказується в Конституції, в українському законодавстві.

Так, вже в мирний час можна досить швидко запустити інструмент референдуму, хоча зараз ще багато організаційних питань, пов'язаних з великою кількістю переміщених осіб всередині країни та за кордон.

"Тут основна проблема, про яку сказав президент, що неможливо гарантувати прозорі вибори, референдуми, будь-які демократичні процеси, коли у тебе в країні знаходяться чужі війська. Найважливіше - пройти перший етап. Їх не має бути в Україні. І тоді можна займатися політичним регулюванням", - заявив Корнієнко.

Говорячи про можливість компромісів при укладанні угод з РФ про припинення вогню віце-спікер парламенту зазначає - навряд чи українці підуть на будь-які поступки РФ після скоєного окупантами.

"Це непросте зараз питання... Не може бути жодних поступок, ультиматумів, після всього, що Росія накоїла на території України за цей місяць... Але ми розуміємо, що дипломатична складова все одно повинна бути", - говорить політик.

Відео: Олександр Корнієнко висловився про можливість проведення референдуму, умови припинення вогню та закінчення російсько-української війни