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В Украине растет потребление электроэнергии: во всех областях действуют плановые отключения света

Фото: в Украине растет потребление электроэнергии (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Сейчас в Украине наблюдается увеличение потребления электроэнергии из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме ко всем областям Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 24:00. Напомним, превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в прифронтовых регионах на востоке под обстрелы оккупантов попали энергетические объекты распределительных сетей. Ремонтные работы и восстановление питания будут производиться после получения соответствующих военных разрешений.

К тому же, "Укрэнерго" напоминает, что энергосистема подверглась 11 ракетным и 14 беспилотным атакам противника. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложные и масштабные. Их восстановление до сих пор требует значительных ресурсов и времени.

Украинцев призывают разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

РБК-Украина сообщало, что в некоторых областях отменили отключение света в первой половине дня.

Кроме того, в YASNO отмечали, что после новогодних выходных промышленность Киева возобновляет работу, поэтому город вернулся к графикам стабилизационных отключений света.

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