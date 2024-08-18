"В Украине были б рады": Лукашенко отличился циничным заявлением о ядерном ударе
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Украине очень бы обрадовались, если бы Россия применила ядерное оружие. В таком случае РФ и Беларусь остались бы без союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со со ссылкой на Белта.
Говоря об операции ВСУ в Курской области, Лукашенко сказал, что это попытка Украины толкнуть Россию на асимметричные действия. В частности, применить ядерное оружие.
"Опасность заключается в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины - попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье", - заявил белорусский диктатор.
Лукашенко добавил, что в случае применения ядерного оружия Россия и Беларусь остались бы без союзников.
"Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось. Потому что они погружены в то, что происходит", - отметил Лукашенко в интервью телеканалу "Россия
Также он сказал, что у них уже сформирован определенный негативный образ к ядерному оружию. Но Украина хочет все же подтолкнуть к применению.
"Во-вторых, это же ядерное оружие. У нас же уже сформирован определенный образ негативный к этому ядерному оружию. Вот они хотят подтолкнуть", - резюмировал он.
Отметим, что в этом же интервью Лукашенко заявил, что Беларусь перебросила почти треть своей армии к границе с Украиной. Это связано с тем, что там якобы находится более 120 тысяч солдат ВСУ.
В то же время спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что ситуация на границе с Беларусью не изменилась. Украинские пограничники не зафиксировали перемещение техники и войск.
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