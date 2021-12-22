"У Туркменістані немає коронавірусу": заява президента
Фото: президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов (kremlin)
У Туркменістані заявили про відсутність коронавірусу в країні. Кажуть, що немає жодного випадку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Туркменистан сегодня".
Президент країни Гурбангули Бердимухамедов заявив, що для запобігання проникнення і поширення в країні COVID-19 "були прийняті важливі рішення, своєчасно проведені комплексні заходи з профілактики цього небезпечного захворювання".
Наприклад, закуплені вакцини і проводиться імунізація громадян.
"Зараз ми можемо сказати, що в результаті проведення таких масштабних робіт в Туркменістані не були виявлені випадки інфікування коронавірусом", - заявив Бердимухамедов.
Він додав, що розслаблятися влада не повинна, оскільки є загроза зараження новим штамом "Омікрон".