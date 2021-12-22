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"В Туркменистане нет коронавируса": заявление президента

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Ашхабад, Среда 22 декабря 2021 10:11
"В Туркменистане нет коронавируса": заявление президента Фото: президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (kremlin)
Автор: Анастасия Рокитна

В Туркменистане заявили об отсутствии коронавируса в стране. Говорят, что нет ни одного случая COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Туркменистан сегодня".

Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что для предотвращения проникновения и распространения в стране COVID-19 "были приняты важные решения, своевременно проведены комплексные меры по профилактике этого опасного заболевания".

Например, закуплены вакцины и проводится иммунизация граждан.

"Сейчас мы можем сказать, что в результате проведения таких масштабных работ в Туркменистане не были выявлены случаи инфицирования коронавирусом", - заявил Бердымухамедов.

Он добавил, что расслабляться власти не должны, поскольку есть угроза заражения новым штаммом "Омикрон".

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