"За крок від катастрофи": Кислиця назвав головну умову усунення ядерної загрози на ЗАЕС

Кислиця назвав це ключовою умовою для відновлення "не тільки ядерної безпеки, а й поваги до міжнародного права".

"Головним результатом спільних міжнародних зусиль має стати виведення російського військового і цивільного персоналу з території ЗАЕС, а також з Енергодара. Це, безумовно, відновить безпечну експлуатацію станції, як було до повномасштабної російської війни проти України", - сказав він.

Дипломат підкреслив, що Росія використовує ЗАЕС як щит для свого особового складу і військової техніки, що і підтвердила місія МАГАТЕ.

Постпред зазначив, що Україна бере до відома рекомендацію МАГАТЕ про створення захисної зони "для запобігання ядерній аварії в результаті фізичного пошкодження, заподіяного військовими засобами", і готова до консультацій з цього питання, "якщо реалізація цієї ініціативи призведе до демілітаризації та деокупації ЗАЕС".

Кислиця також нагадав, що в понеділок через російські обстріли була пошкоджена остання лінія електропередачі, що з'єднує станцію з енергосистемою України.

"Знову, вже вдруге, через російську провокацію Запорізька станція опинилася за крок від ядерної катастрофи", - підкреслив він.

Нагадаємо, МАГАТЕ виступило за встановлення зони охорони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. Крім того, агентство закликало до демілітаризації станції та виведення звідти російських військових.

При цьому постійний представник Росії при ООН Василь Небензя в ході засідання Радбезу заявив, що його країна "не вважає пропозицію про створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС серйозною".

Основні висновки за підсумками візиту МАГАТЕ на ЗАЕС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.