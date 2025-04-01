В Ужгороде пятиклассник принес на уроки макет мины: учеников и учителей эвакуировали из школы

Во вторник, 1 апреля в 14:46 в полицию Ужгорода поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета в местной школе. По информации правоохранителей, подозрительный предмет был найден в рюкзаке одного из учеников пятого класса.

Инспектор Службы образовательной безопасности немедленно приняла меры для эвакуации всех школьников и работников учебного заведения, обеспечив их безопасность. На место происшествия прибыли взрывотехники полиции, которые выяснили, что предмет является макетом минометной мины калибра 82 мм. Взрывотехники изъяли его для дальнейших исследований.

У школьника в Ужгороде нашли макет мины в рюкзаке (фото: Полиция Закарпатья)

Угрозы жизни и здоровью детей не было, а сейчас полицейские проводят работу с семьей школьника. Все обстоятельства инцидента выясняются.