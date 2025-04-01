В Ужгороде пятиклассник принес на уроки макет мины: учеников и учителей эвакуировали из школы

В Ужгороде полиция эвакуировала детей из школы из-за обнаружения подозрительного предмета. Его нашли в рюкзаке пятиклассника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Закарпатья.
Во вторник, 1 апреля в 14:46 в полицию Ужгорода поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета в местной школе. По информации правоохранителей, подозрительный предмет был найден в рюкзаке одного из учеников пятого класса.
Инспектор Службы образовательной безопасности немедленно приняла меры для эвакуации всех школьников и работников учебного заведения, обеспечив их безопасность. На место происшествия прибыли взрывотехники полиции, которые выяснили, что предмет является макетом минометной мины калибра 82 мм. Взрывотехники изъяли его для дальнейших исследований.
У школьника в Ужгороде нашли макет мины в рюкзаке (фото: Полиция Закарпатья)
Угрозы жизни и здоровью детей не было, а сейчас полицейские проводят работу с семьей школьника. Все обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, в Украине участились случаи псевдоминирования школ. Полиция и администрация учебных заведений принимают меры эвакуации и вызывают специальные службы. РБК-Украина рассказывало, что делать, чтобы дети не паниковали, не толкались и не возвращались к месту происшествия. В случае обнаружения подозрительного предмета важно отступить на безопасное расстояние и немедленно сообщить в полицию или спасателям.
Также мы писали, что делать в случае, если нашли взрывоопасный предмет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.