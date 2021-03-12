В Ужгороді призупиняють навчання в 1-4 класах через ситуацію з COVID

У міськраді рішення пояснили ускладненням у місті ситуації із поширенням COVID-19 та ГРВІ.

Педагогічним радам рекомендували розглянути можливість запровадження дистанційної форми навчання для учнів початкових класів.

Зазначається, що станом на 12 березня в Ужгороді - 2845 активних хворих на коронавірус, загалом із початку епідемії у 9252 ужгородців підтверджено коронавірусну інфекцію.

При цьому, як зазначає міськрада, наразі зростає і кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, показник захворюваності на COVID-19, грип та ГРВІ перевищує епідпоріг на 55,6%.

"Продовжується щоденний моніторинг щодо захворюваності на COVID-19, грип та ГРВІ, особлива увага приділятиметься аналізу відвідуваності дошкільних навчальних закладів в Ужгороді", - йдеться в повідомленні.