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В Ужгороде приостанавливается обучение в 1-4 классах из-за ситуации с COVID

Автор: Андрей Василюк

В 1-4 классах всех общеобразовательных учебных заведениях Ужгорода в период с 15 до 26 марта приостанавливается обучение. Такое решение приняли на заседании противоэпидемической комиссии в городском совете.

Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.

В горсовете решение объяснили осложнением в городе ситуации с распространением COVID-19 и ОРВИ.

Педагогическим советам рекомендовали рассмотреть возможность введения дистанционной формы обучения для учащихся начальных классов.

Отмечается, что по состоянию на 12 марта в Ужгороде - 2845 активных больных коронавирусом, всего с начала эпидемии у 9252 ужгородцев подтверждена коронавирусная инфекция.

При этом, как отмечает горсовет, сейчас растет и количество больных острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель заболеваемости COVID-19, гриппа и ОРВИ превышает эпидпорог на 55,6%.

"Продолжается ежедневный мониторинг по заболеваемости COVID-19, грипп и ОРВИ, особое внимание будет уделяться анализу посещаемости дошкольных учебных заведений в Ужгороде", - говорится в сообщении.

Напомним, с 7 марта в Ужгороде действует локдаун, введенный из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, кафе и рестораны работают только на вынос, а непродовольственные магазины и фитнес-залы - под запретом.

Как рассказал главный врач Закарпатской областной больницы Юрий Яцына, в медучреждении среди госпитализированных с COVID-19 в настоящее время более 80% воздухозависимых. Во время первой и второй волн эпидемии этот показатель достигал всего 10%.

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