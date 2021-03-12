В Ужгороде приостанавливается обучение в 1-4 классах из-за ситуации с COVID

В горсовете решение объяснили осложнением в городе ситуации с распространением COVID-19 и ОРВИ.

Педагогическим советам рекомендовали рассмотреть возможность введения дистанционной формы обучения для учащихся начальных классов.

Отмечается, что по состоянию на 12 марта в Ужгороде - 2845 активных больных коронавирусом, всего с начала эпидемии у 9252 ужгородцев подтверждена коронавирусная инфекция.

При этом, как отмечает горсовет, сейчас растет и количество больных острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель заболеваемости COVID-19, гриппа и ОРВИ превышает эпидпорог на 55,6%.

"Продолжается ежедневный мониторинг по заболеваемости COVID-19, грипп и ОРВИ, особое внимание будет уделяться анализу посещаемости дошкольных учебных заведений в Ужгороде", - говорится в сообщении.