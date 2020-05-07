В Ужгороді арештували підозрюваного у розтраті чиновника міськради

В Ужгороді заарештували підозрюваного у розтраті майже півмільйона гривень на ремонті Поштової площі чиновника міської ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Закарпатської області.

За даними прокуратури, сьогодні Ужгородський міськрайонний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 діб директора Департаменту міського господарства міської ради. Суддя також визначив альтернативу у вигляді застави у розмірі майже 1,5 млн гривень.

Зазначається, що посадовця підозрюють у розтраті майже 470 тис. гривень на ремонті Поштової площі. Директор департаменту у змові двома іншими співучасниками завищили вартість виконаних робіт.

"Так, до актів виконаних робіт внесено значно завищені об’єми, ніж виконано насправді. У сукупності скоєних злочинів, дії директора Департаменту міського господарства кваліфіковані за ч.4 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві гендиректора одного з приватних підприємств запідозрили у привласненні 16,5 млн гривень державних коштів. Підприємство незаконно завищувало вартість лабораторного обладнання, яке поставляло українським медзакладам.