Посилення карантину: як буде працювати транспорт

У Міністерстві інфраструктури пояснили, як буде працювати громадський транспорт в умовах нового загальнонаціонального карантину. На час карантину вихідного дня робота транспорту не буде зупинятися.
Про це повідомив в Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї і залізниця будуть перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння.
"Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення", - повідомив Криклій.
Додаткові обмеження на внутрішні авіаперевезення не вводитимуться.
"Під час авіаподорожей за кордон ознайомтеся з умовами в'їзду / виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир", - додав міністр.
Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів прийняв рішення про введення в країні загальнонаціонального карантину. Більше карантинних зон в країні не буде.
Також в Україні ввели карантин вихідного дня. Він буде діяти з цих вихідних і триватиме, як мінімум, три тижні.
Крім цього РБК-Україна писало про те, які обмеження будуть діяти в період карантину вихідного дня.