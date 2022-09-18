"Уже деяких ідентифіковано": Верещук розповіла про ексгумацію тіл, виявлених в Ізюмі

Посадовиця розповіла, що кожного дня підтримує зв'язок із уповноваженим з питань зниклих безвісти Олегом Котенком, який перебуває в Ізюмі.

"Він розповідає страшні речі - це правда. Відбувається ексгумація, потім впізнання, уже деяких ідентифіковано. Звичайно інформують рідних, що здали ДНК, яких могли встановити - це процес дуже важкий і мені дуже шкода, що люди дійсно отримують такі дані. Але, на жаль, ми бачимо цю страшну кількість людей, могил, братніх могил, закатованих цивільних", - зазначила Верещук.

Світова спільнота має відреагувати на злочини РФ

Міністерка наголосила, що світова спільнота повинна відреагувати на масові злочини проти українського народу та визнати Росію державою-спонсором тероризму.

"Я ніколи не повірю, що можуть бути такі черстві лідери, такі бездушні, які можуть собі дозволити сказати, що це не геноцид. Які можуть собі дозволити сказати, що це не держава-терорист. Я сподіваюсь, що демократія і цивілізовані принципи візьмуть верх", - додала глава Мінреінтеграції.