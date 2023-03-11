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Побережье заминировано. Военные оценили возможность высадки ДРГ в акватории Херсона

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Херсон, Суббота 11 марта 2023 20:44
Побережье заминировано. Военные оценили возможность высадки ДРГ в акватории Херсона Фото: военные оценили возможность высадки российских диверсантов в акватории Херсона (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Высадка российских ДРГ в акватории Херсона невозможна, ведь повсюду есть наблюдательные посты, а побережье заминировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника пресс-службы тактической группы "Гром", капитан-лейтенанта Дмитрия Плетенчука во время телемарафона.

"Вся открытая территория воды контролируется, побережье заминировано, поэтому речи нет о том, что может быть какая-то высадка диверсантов в акватории непосредственно Херсона, это невозможно. И главное – нет смысла, потому что подобные операции производятся исключительно в контексте, в составе большей операции. Равно как и артиллерийская подготовка должна проводиться, но они это используют исключительно для терроризирования и демонстрации военного присутствия", - сказал Плетенчук.

По его словам, в отношении катеров, топящих военные ВСУ, и личного состава, который они "минусуют", этот процесс происходит постоянно.

"Просто иногда мы говорим об этом в эфире, иногда это рутинная работа, которую мы не показываем. Мы находим эти цели и уничтожаем их постоянно в течение последних четырех месяцев", - добавил начальник пресс-службы.

Он также отметил, что ожидать, что Херсон не будут обстреливать после увольнения, было неправильно, и большинство военных таких ожиданий не было.

Даже если бы мы смогли их отогнать с левого берега на расстояние где-то 30 км, они бы просто применяли другие виды вооружения, как это было в Николаеве. ". Поэтому таких надежд никто не питал", - отметил Плетенчук.

Напомним, сегодня, 11 марта, российские войска обстреляли Херсон, из-за чего погибли по меньшей мере три человека.

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