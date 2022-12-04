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На побережье Одесской области вынесло мину. Ее уже уничтожили

Фото: к побережью Одесской области вынесло мину (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате шторма к побережью Одесской области вынесло якорную мину. Ее уже оперативно уничтожили.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Юг".

"Благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов Сил обороны снаряд контролирован уничтожен", - сообщили в ОК "Юг".

Отмечается, что морское побережье продолжает оставаться линией обороны, из-за чего штормовая погода иногда выносит на берег подобные "сюрпризы".

Горожане призывают учитывать такие случаи во время организации досуга и пребывания на указанных территориях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе недавно обезвредили артиллерийский снаряд времен Второй Мировой войны.

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