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На побережье Турции нашли дрон с маркировкой "Ы"

17:39 20.07.2026 Пн
1 мин
Аппарат снаружи напоминает один из российских беспилотников
aimg Мария Науменко
Фото: русский дрон "Гербера" (Getty Images)

На побережье Турции обнаружили поврежденный дрон с маркировкой "Ы". Во время осмотра внутри была обнаружена взрывчатка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство IHA.

Беспилотник вынесло на берег между пляжами Арнавуткёй-Карабурун и Чаталджа-Орманли. Подозрительный объект заметили местные жители и сообщили о нем властям.

На место прибыли подразделения береговой охраны Мармар и Босфора, а также военные саперы. Предварительно они пришли к выводу, что найденный аппарат является обломками разбившегося во время падения дрона-камикадзе.

При осмотре саперы обнаружили на беспилотнике взрывчатое вещество. После этого территорию оцепили, а дрон контролируемо уничтожили.

Фото: найденный на побережье Турции дрон с маркировкой "Ы" (скриншот)

На обнародованных кадрах видно, что на корпусе беспилотника есть маркировка "Ы".

Кроме того, снаружи аппарат напоминает российский беспилотник Гербера, который РФ использует в качестве приманки для систем противовоздушной обороны, разведывательный или ударный дрон.

В то же время, официально происхождение найденного беспилотника пока не подтверждено.

Напомним, в июне на одном из турецких пляжей уже находили неизвестный беспилотник, вынесший морем на берег. После осмотра его отправили в Анкару на экспертизу.

По предварительным оценкам, беспилотник мог быть российским происхождением.

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