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В Узбекистані жінка вперше очолила Сенат

Новини » Політика    22.06.2019 - 01:32
В Узбекистані жінка вперше очолила Сенат
Фото: Танзіла Норбоєва (president.uz)

Сенат очолила Танзіла Норбоєва

В Узбекистані вперше в історії країни жінка очолила верхню палату парламенту - Сенат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода"

Зазначається, що 21 червня члени Сенату обрали лідеркою Танзілу Норбоєву. До того вона була віце-прем’єркою і головою урядового комітету з питань жінок.

Попередній голова Сенату Нігматулла Юлдошев 20 червня був переведений на посаду генерального прокурора. Він замінив на цій посаді звільненого Отабека Муродова, обвинуваченого в хабарництві.

Раніше РБК-Україна писало, що послом Саудівської Аравії в Сполучених Штатах вперше в історії королівства стала жінка. Указ про її призначення підписав король Салман бен Абдель Азіз Аль Сауд.

Нагадаємо, у 2018 році новим президентом Ефіопії стала жінка вперше в історії країни - парламент обрав на цю посаду дипломата Сахле-Ворк Зевде. Крім того, прем'єр-міністр призначив у кабмін Ефіопії десять жінок, і, таким чином, кількість чоловіків і жінок в уряді зрівнялася.

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