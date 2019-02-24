Саудівська Аравія вперше призначила послом в США жінку

Фото: принцеса Рима бинт Бандар (twitter.com/aljamous)

Послом стала принцеса Рима бинт Бандар

Послом Саудівської Аравії в Сполучених Штатах вперше в історії королівства стала жінка. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Саудівське агентство друку.

Послом стала принцеса Рима бинт Бандар бін Султан бен Абдель Азіз Аль Сауд. Указ про її призначення підписав король Салман бен Абдель Азіз Аль Сауд.

Колишній посол королівства в США, який обіймав посаду з квітня 2017 року - старший син короля Халед бен Салман - призначений заступником міністра оборони в ранзі міністра.

Як пише AFP, перестановка сталася через напружені відносини Ер-Ріяда з Вашингтоном після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи в жовтні минулого року в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі.

Американські законодавці пригрозили вжити жорсткі заходи проти Саудівської Аравії у зв'язку з жорстоким вбивством на тлі заяв про те, що наслідний принц несе особисту відповідальність.

Принцеса Рима є першою жінкою в історії королівства, посіла високу дипломатичну посаду. Вона - дочка принца Бандара, який очолював саудівську дипломатичну місію у Вашингтоні з 1983 по 2005 роки.

Принцеса Рима бинт Бандар здобувала вищу освіту в США. Вона відома своєю позицією як захисниця прав жінок. У 2014 році Forbes включив принцесу в список 200 найвпливовіших жінок в арабському світі.

Нагадаємо, нещодавно представник Державного департаменту США заявив, що Держсекретар США Майк Помпео надав Конгресу свіжу інформацію про обставини вбивства в саудівському консульстві в Стамбулі журналіста Джамаля Хашкаджи.