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В Узбекистані через протести ввели режим НС у Каракалпакстані

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Узбекистан, Субота 02 липня 2022 21:56
В Узбекистані через протести ввели режим НС у Каракалпакстані Фото: Шавкат Мірзійоєв, президент Узбекистану (president.uz)
Автор: Іван Носальський

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв ввів режим надзвичайного стану в Каракалпакстані через масові протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента Шерзода Асадова.

Він зазначив, що указом президента Узбекистану на території Каракалпакстана введено надзвичайний стан на період з 3 липня до 2 серпня 2022 року.

За його словами, головною метою такого рішення є "забезпечення безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, відновлення законності і правопорядку".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Автономній Республіці Каракалпакстан (Узбекистан) пройшов рідкісний публічний протест проти запланованої конституційної реформи, яка змінить її статус.

У чинній конституції цей регіон має свій суверенітет та право на відділення шляхом референдуму. Нововведеннями пропонувалося вилучити суверенітет Каракалпакстану та право на самовизначення.

Пізніше президент Мірзійоєв запропонував скасувати зміни до Конституції, через які в Каракалпакстані спалахнули протести.

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