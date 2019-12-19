Журнал The Economist назвав країну року

Узбекистан став країною року за версією авторитетного британського журналу The Economist, випередивши Нову Зеландію, Північну Македонію та Судан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт журналу.

Як зазначає видання, позитивні зміни в цій країні почалися ще у 2018 році, коли президент Шавкат Мирзієв ініціював реформи, "які прискорилися за останній рік".

"Три роки тому Узбекистан був дивною пострадянською диктатурою, закритим товариством з винятковою жорстокістю і некомпетентністю. Режим колишнього президента Іслама Карімова, змушував чоловіків, жінок і дітей працювати на плантаціях, через що країна була наповнена дисидентами, з якими велася активна боротьба", - йдеться в матеріалі.

Після смерті Карімова у 2016 році до влади прийшов Мірзієв. Спочатку мало що змінилося, але у 2018 році новий президент перейшов до реформ.

"Уряд значною мірою припинив примусову працю, дозволив працювати іноземним журналістам, відкрив більше прикордонних переходів, прийняв рішення закрити одну з найсуворіших в'язниць "Жаслик". Іноземних технократів запрошують допомогти перебудувати державну економіку", - зазначається в журналі.

На думку The Economist, Узбекистану ще належить пройти довгий шлях, але у 2019 році "жодна інша країна не просунулася так далеко".

Узбекистан випередив Нову Зеландію, Північну Македонію і Судан.

Нова Зеландія була відмічена часописом за дії уряду після нападів на мечеті у місті Крайстчерч, Північна Македонія - за поступки Греції та зміну своєї назви, а Судан - за повалення диктатури Омара аль-Башира.

Нагадаємо, ще у 2007 році журнал передбачав військове вторгнення Росії в Україну. Видання зазначало, що вторгнення Кремля може статися під час третього президентського терміну Володимира Путіна, що і сталося в результаті. Також передбачалося, що під час вторгнення президентом США Барак Обама.

Також РБК-Україна писало, що гривня піднялася в рейтингу валют журналу The Economist. Українська валюта піднялася з передостаннього на п'яте місце з кінця у списку найбільш недооцінених валют.