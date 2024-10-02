УЗ увеличила объемы перевозок грузов на 24%

В августе текущего года перевозка грузов составила 14,2 млн тонн, увеличение по сравнению с 2023 годом составило 15,5%. Это даже больше, чем в финплане УЗ, где предполагалась перевозка 13,8 млн грузов.

На экспорт за 8 месяцев текущего года перевезено 57,74 млн. тонн грузов, что на 65,8% больше аналогичного периода 2023 года, когда было перевезено 34,8 млн. тонн грузов.

Импортные перевозки составили 6,6 млн. тонн грузов, что на 57,1% больше аналогичного периода 2023 года, когда было перевезено 4,2 млн тонн грузов. Транзитные перевозки составили 0,3 млн тонн грузов, что на 40,0% меньше аналогичного периода 2023 года, когда было перевезено 0,5 млн. тонн грузов.

Также за август 2024 среднесуточная нагрузка по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13,1%.

Напомним, первое полугодие "Укрзализныця" закончила с прибылью почти в 3 млрд грн. Но позже руководитель компании Евгений Лященко заявил, что до конца года компания получит убыток более чем в 2 млрд гривен. Почему ожидается ущерб, если объемы перевозок постоянно растут, он не объяснил. Зато предложил "гармонизировать" тарифы на грузовые перевозки, которые приведут к их удорожанию.

Производители строительных материалов заявили, что в случае гармонизации тарифов, стоимость строительных материалов в Украине стремительно вырастет.