В УЗ заявили, що готові сплачувати за кредитом "Промінвестбанку", але не двічі

"Історія питання бере початок у 2011-2012 рр., коли ДП "Південна залізниця" і ДТГО "Південно-Західна залізниця" уклали кредитні договори, кошти за якими мали бути повернуті у кінці 2014 - на початку 2015 років", - говорять у компанії.

Проте, як повідомила "Укрзалізниця", у 2019 році її борги перед "Промінвестбанком" на загальну суму 153,25 млн дол. США були продані VR Global Partners L.P.

"Угода відбулася без участі представників товариства, а товариство не було навіть проінформовано про намір банком продати його борги. Як тільки "Укрзалізниця" дізналася про продаж боргів, компанія заявила, що категорично проти будь-якого кулуарного продажу боргу компанії", - наголосили в УЗ.

Там також підкреслили, що VR Global Partners L.P. не має статусу фінансової установи відповідно до українського законодавства, а договір відступлення боргу, укладений у лютому 2019, за природою є договором факторингу, який вимагає обов’язкової наявності відповідної ліцензії.

Крім того, УЗ також не погоджувалася з відсотками, які мають бути сплачені за боргом від 10 до 11 %. Адже як свідчить судова практика, максимальний відсоток за користування кредитними коштами після закінчення строку кредитування, який нагадаємо, завершився у 2014-2015 р. - 3 %.

Поряд з цим в УЗ повідомили, що VR купив її борг за 123,5 млн дол. США "сплавивши" їх "Промінвестбанку", а натомість вимагає з українського державного підприємства стягнути більш ніж 388,5 млн дол. США. (з них понад 70 млн дол. США - пеня).

"16 вересня 2021 року Північний апеляційний господарський суд визнав неправомірність угоди між "Промінвестбанком" та VR Global Parttners L.P. щодо купівлі боргів "Укрзалізниці". Позиція суду цілком послідовна та не є новою оскільки базується на рішенні Великої палати Верховного суду. Більш того, VR Global Parttners L.P. видавав договір факторингу за договір купівлі-продажу, тому суд визнав угоду між "Промінвестбанком" недійсною", - констатували в УЗ.

В компанії наголошують також, що готові до виконання всіх боргових зобов’язань належним кредиторам, але - уникаючи будь-яких намагань подвійного стягнення заборгованостей.