УЗ завтра запускает Dnipro City Express с модернизированными электричками: график движения

"Укрзализныця" дает старт новому проекту городской мобильности в очередном регионе! Система Dnipro City Express запустится в Днепре уже с 20 декабря этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, как и в Киеве, City Express в Днепре предназначен для того, чтобы объединить максимально удобное сочетание с использованием обновленного и современного подвижного состава большой город с его пригородами и городами-сателлитами.

На первом этапе проекта Dnipro City Express будет курсировать по маршруту Днепр - Каменское и будет останавливаться на станциях Горяиново, Деевка, Сухачевка и Запорожье-Каменское.

Поезда будут отправляться из Днепра в 5:14 (кроме выходных), 6:20, 10:00, 11:30 (кроме выходных), 15:40, 17:10 (кроме выходных), 19:10.

Обратно, с Каменского, поезда будут отправляться в 6:14 (кроме выходных), 9:00, 11:26, 12:42 (кроме выходных), 16:41, 19:12 (кроме выходных), 20:14.

Время в пути в обоих направлениях от начальной до конечной станции составит примерно 40 минут, а стоимость - от 12 до 18 гривен.

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"На маршруте будут курсировать восстановленные на мощностях "Укрзализныци" электропоезда серии ЭПЛ2Т. Они оснащены пандусами, местами для проезда людей с инвалидностью и инклюзивными туалетами, навигацией со шрифтом Брайля, местами для велосипедов, а еще - портами Type-C и USB для зарядки гаджетов", - добавили в УЗ.

Билеты на поезда уже доступны в чат-боте "Укрзализныци".

Dnipro City Express

Недавно "Укрзализныця" показала, как выглядит отечественный электропоезд ЭПЛ2Т, который прошел капитальный ремонт. Эту знаменитую серию выпускали в начале 2000-х годов в Луганске. Уже в декабре поезд будет курсировать по маршруту системы Dnipro City Express.

Поезд оснащен пандусами, имеет место для проезда людей с инвалидностью и инклюзивные туалеты.

Также в нем оборудована навигация шрифтом Брайля, есть места для велосипедов, а еще порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.

Отметим, что этот электропоезд уже 24-й, выпущенный с начала полномасштабного вторжения.