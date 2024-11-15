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УЗ завершила три квартала с чистой прибылью в 1,7 млрд гривен: повышения тарифов не будет

Фото: УЗ завершила три квартала с чистой прибылью в 1,7 млрд гривен (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Государственный монополист "Укрзализныця" завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд гривен - это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года. В прошлом году "Укрзализныци" удалось выйти на чистую прибыль в сумме 5,2 млрд гривен.

Напомним, за первое полугодие 2024 года "Укрзализныця" получила прибыль в размере 3,1 млрд грн. Однако тогдашний глава компании Евгений Лященко спрогнозировал, что год компания завершит с убытком, и инициировал пересмотр тарифов на грузовые перевозки. Впрочем, его прогноз не оправдался: это позволяет УЗ удержать тариф на грузовые перевозки и стимулировать развитие экономики.

Также ранее отмечалось, что Украина обязалась обновить законодательство о железнодорожном транспорте после того, как в 2014 году было подписано Соглашение об ассоциации с ЕС. С тех пор разные составы ВР и Кабмина провалили уже не одну попытку принятия нового закона.

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Укрзализныця