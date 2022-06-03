УЗ запускає новий потяг з Перемишля до Запоріжжя: графік руху

Зазначається, що поїзд №32/31 сполученням Перемишль - Запоріжжя вперше відправиться 12 червня о 16:00 (перший рейс із Запоріжжя до Перемишля буде 11 червня).

Потяг зупинятиметься у Дніпрі о 13:26, і прибуватиме до Запоріжжя о 15:51. Зворотній рейс буде відходити о 15:30, зупинятиметься у Дніпрі о 17:33 і прибуватиме до Перемишля о 12:50.

Також новий потяг робитиме зупинки в інших областях, щоб українцям було зручно повернутись додому з-за кордону. Маршрут проходитиме через:

Львів;

Бердичів;

станцію ім. Т. Шевченка;

Знам’янку;

Білу Церкву;

Кам’янське.

Потяг матиме купейні місця та вагони класу люкс, квитки можна придбати онлайн.