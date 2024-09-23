УЗ призывают ввести европейский рыночный подход в вопросах тарифообразования

Государственный монополист "Укрзализныця" вернулась к идее увеличения стоимости железнодорожных грузоперевозок – на этот раз в виде так называемой унификации (гармонизации) тарифов.

В Кабмине согласовываются проект документа, предусматривающий увеличение стоимости перевозок стройматериалов на 52%, руды и уголь – на 7%, возврат пустых вагонов – на 67%. Однако такая "уравниловка" не отвечает принципам европейского тарифообразования.

"Унификация" тарифов на грузоперевозки "Укрзализныци" – это установление одинаковых тарифов для всех видов грузов, независимо от технологии и стоимости перевозки. У такого подхода отсутствует экономическое обоснование, поскольку у каждой услуги есть своя себестоимость, и она не может быть одинаковой для всех. Простое сравнение двух самых массовых грузов – руды и зерна – показывает это наглядно. Для перевозки руды требуется гораздо меньше инфраструктуры УЗ, чем для зерновых в сборных поездах. По оценке ФРТУ, при сопоставимых годовых объемах перевозки, для обеспечения вывоза руды необходимо в 22 раза меньше железнодорожных станций и в 5 раз меньше протяженности путей. Кроме того, для вывоза зерна необходима работа 20 сортировочных станций с сотнями маневровых локомотивов, тогда как для перевозки руды сортировочные станции не требуются вообще", - указывают аналитики издания.

Поэтому имеет смысл разделить комплексную услугу перевозки на отдельные услуги – например, формирование поезда на станции погрузки, использование малодеятельной инфраструктуры, перевозку локомотивом в зависимости от веса поезда. Ведь расходы на перевозку тонны груза в поезде, в котором отдельный локомотив тянет один вагон, будут в разы отличаться от перевозки в поезде, где локомотив тянет 50 вагонов, говорят опрошенные эксперты.

"Укрзализныця" постоянно апеллирует к "рыночным условиям". Следовательно, она должна работать исходя из экономически оправданных расходов на оказание услуг. Потому что на рынке транспортных услуг клиенты платят экономически обоснованную цену именно за услугу, которую они потребляют. На рынке транспортных услуг клиенты не субсидируют перевозку других грузов. Именно это является базовым принципом тарифообразования в Евросоюзе", - отмечают в GMK Center.

Вместо повышения тарифов и увеличения нагрузки на бизнес эксперты советуют УЗ решить накопившиеся за многие годы проблемы: операционную неэффективность, коррупцию при закупках, кросс-субсидирование убыточных пассажирских перевозок, большую убыточную малодеятельную инфраструктуру.

"По мнению бизнеса, комплексная реформа тарифов на грузоперевозки должна предусматривать исключение из тарифа субсидирования убыточных пассажирских перевозок, устранение привязки к виду груза, вместо которой будет реализовано разделение тарифа на отдельные услуги, и реализацию принципа – потребитель платит за услуги, которые потребляет. Бизнес имеет право голоса, потому что вследствие "гармонизации" расходы грузоотправителей могут вырасти еще на 10-15%, в дополнение к рекордному повышению тарифов в июне 2022 года. % превышают уровень 2019-2021 гг", - резюмируют в GMK Center.