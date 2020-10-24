УЗ відновлює продаж квитків в Тернополі, Івано-Франківську, Сумах та Хмельницькому

"Укрзалізниця" з 26 жовтня відновлює продаж квитків з більшості закритих станцій. Зокрема, буде відкрито продаж квитків з чотирьох обласних центрів - Тернополя, Івано-Франківська, Сум та Хмельницького.
Про це повідомили в прес-службі УЗ.
Також з 00:01 26 жовтня можна буде купити квитки на поїзди з Дубно, Здолбунів-Пасажирський, Гречани, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, їм. Т. Шевченка. Всього буде відновлена реалізація квитків на поїзди:
- № 1/2 Костянтинівка - Івано-Франківськ;
- № 7/8 Київ - Чернівці
- № 12/11 Київ - Львів;
- № 15/16 Харків - Рахів;
- № 21/22 Харків - Трускавець;
- № 41/42 Дніпро - Трускавець;
- № 43/44 Івано-Франківськ - Київ;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
- № 49/50 Київ - Трускавець;
- № 72/71 Запоріжжя - Київ;
- № 76/75 Кривій Ріг - Київ;
- № 81/82 Київ - Ужгород;
- № 84/83 Маріуполь - Київ;
- № 86/85 Львів - Новоолексіївка;
- № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель - Київ;
- № 102/101 Київ - Херсон;
- № 108/107 Одеса - Ужгород;
- № 110/109 Львів - Херсон;
- № 116/115 Київ - Бердянськ;
- № 118/117 Чернівці - Київ;
- № 122/121 Миколаїв - Київ;
- № 136/135 Одеса - Чернівці
- № 217/218 Київ - Рахів;
- № 702/701 Львів - Чернівці
- № 715/716 Київ - Львів;
- № 732/731 Київ - Запоріжжя;
- № 734/733 Київ - Покровськ;
- № 738/737 Київ - Запоріжжя;
- № 739/740 Київ - Кривий Ріг;
- № 743/744 Київ - Львів;
- № 749/750 Київ Івано-Франківськ;
- № 766/765 Київ - Херсон;
- № 769/770 Київ - Кам'янець-Подільський;
- № 772/771 Хмельницький - Київ;
- № 779/780 Суми - Київ - Вінниця;
- № 782/781 Черкаси - Київ
При цьому з 26 жовтня буде закрито продаж квитків зі станції Подільськ на наступні поїзди:
- № 106/105 Київ - Одеса;
- № 108/107 Одеса - Ужгород;
- №136 / 135 Одеса - Чернівці
- № 146/145 Київ - Ізмаїл;
- № 763/764 Київ - Одеса.
"До врегулювання ситуації зазначені поїзда проїдуть через станцію Подільськ без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в установленому порядку", - повідомили в УЗ.
Нагадаємо, 23 жовтня в Україні оновили карантинні зони. "Червону" зону розширили до 11 обласних центрів.
Раніше РБК-Україна писало, що з 19 жовтня був заборонений продаж квитків на станціях у трьох обласних центрах - Івано-Франківську, Тернополі та Хмельницькому.